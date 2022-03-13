Обстрелы городов Луганской области: разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили:

22 многоэтажных дома;

33 частных дома;

1 корпус госучреждения;

2 учебно-воспитательных заведения;

1 электростанция;

1 торговый склад.

Последствия обстрелов ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В одном из зданий в Северодонецке спасатели обнаружили одного погибшего и одного раненого мирного жителя.

"В настоящее время обстрелы продолжаются в Северодонецке и Рубежном", - добавил Гайдай.

Фото: оккупанты усилили обстрелы городов в Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)