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Обстрелы городов Луганской области: разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате мощного вражеского обстрела Северодонецка, Рубежного и Лисичанска (Луганская область) разрушены десятки жилых домов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили:

  • 22 многоэтажных дома;
  • 33 частных дома;
  • 1 корпус госучреждения;
  • 2 учебно-воспитательных заведения;
  • 1 электростанция;
  • 1 торговый склад.

Последствия обстрелов ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В одном из зданий в Северодонецке спасатели обнаружили одного погибшего и одного раненого мирного жителя.

"В настоящее время обстрелы продолжаются в Северодонецке и Рубежном", - добавил Гайдай.

Фото: оккупанты усилили обстрелы городов в Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, ранее стало известно о том, что на оккупированной территории Луганской области захватчики разгоняют мирные протесты выстрелами.

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ЛуганскСеверодонецкЛисичанскРубежноеВойна России против Украины