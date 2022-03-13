Обстріли міст Луганської області: зруйновано десятки житлових будинків, є загиблі та поранені

В результаті потужного ворожого обстрілу Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська (Луганська область) зруйновані десятки житлових будинків. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, в результаті обстрілів пошкодження отримали:
Наслідки обстрілів ліквідують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). В одній з будівель в Сєвєродонецьку рятувальники виявили одного загиблого і одного пораненого мирного жителя.
"В цей час обстріли тривають в Сєвєродонецьку і Рубіжному", - додав Гайдай.
Фото: окупанти посилили обстріли міст у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на окупованій території Луганської області загарбники розганяють мирні протести пострілами.
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