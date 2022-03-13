RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріли міст Луганської області: зруйновано десятки житлових будинків, є загиблі та поранені

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті потужного ворожого обстрілу Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська (Луганська область) зруйновані десятки житлових будинків. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в результаті обстрілів пошкодження отримали:

  • 22 багатоповерхових будинки;
  • 33 приватних будинки;
  • 1 корпус держустанови;
  • 2 навчально-виховних заклади;
  • 1 електростанція;
  • 1 Торговий склад.

Наслідки обстрілів ліквідують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). В одній з будівель в Сєвєродонецьку рятувальники виявили одного загиблого і одного пораненого мирного жителя.

"В цей час обстріли тривають в Сєвєродонецьку і Рубіжному", - додав Гайдай.

Фото: окупанти посилили обстріли міст у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на окупованій території Луганської області загарбники розганяють мирні протести пострілами.

Війна Росії проти України триває 18-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськСєвєродонецькЛисичанськРубежноеВійна Росії проти України