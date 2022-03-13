Обстріли міст Луганської області: зруйновано десятки житлових будинків, є загиблі та поранені

За його словами, в результаті обстрілів пошкодження отримали:

22 багатоповерхових будинки;

33 приватних будинки;

1 корпус держустанови;

2 навчально-виховних заклади;

1 електростанція;

1 Торговий склад.

Наслідки обстрілів ліквідують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). В одній з будівель в Сєвєродонецьку рятувальники виявили одного загиблого і одного пораненого мирного жителя.

"В цей час обстріли тривають в Сєвєродонецьку і Рубіжному", - додав Гайдай.

Фото: окупанти посилили обстріли міст у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)