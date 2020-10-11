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Обстрелы в городе Гянджа: погибли девять человек, десятки раненых

Автор: Максим Зайченко

В азербайджанском городе Гянджа в результате ночных обстрелов 11 октября погибли 9 человек и 33 были ранены. Власти Азербайджана обвиняют в обстреле Армению.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры и МИД Азербайджана.

Как отмечается, ракетному обстрелу подвергся многоэтажный жилой дом.

"Примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного​ обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 9 мирных жителей, в том числе четыре женщины", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В свою очередь, Министерство иностранных дел сообщает о 33 раненых в результате обстрелов, среди которых есть дети.

В Ереване эти обвинения опровергли.

"Упомянутые претензии абсолютно ложные и не имеют никакого отношения к реальности", - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Отметим, 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которе вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. В результате Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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