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Діти

Обстріли у місті Гянджа: загинули дев'ять осіб, десятки поранених

Автор: Максим Зайченко

В азербайджанському місті Гянджа в результаті нічних обстрілів 11 жовтня загинуло 9 осіб і 33 були поранені. Влада Азербайджану звинувачує в обстрілі Вірменії.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури та МЗС Азербайджану.

Як зазначається, ракетному обстрілу піддався багатоповерховий житловий будинок.

"Приблизно о 02:00 вірменськими збройними силами важкими обстрілами було піддане друге за величиною промислове місто Азербайджану Гянджа, і в результаті ракетного обстрілу багатоквартирного будинку в центрі міста загинули 9 мирних жителів, в тому числі чотири жінки", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Своєю чергою, Міністерство закордонних справ повідомляє про 33 поранених в результаті обстрілу, серед яких є діти.

В Єревані ці звинувачення спростували.

"Згадані претензії абсолютно помилкові та не мають ніякого відношення до реальності", - написала в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією з врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Відзначимо, 9 жовтня глави МЗС Вірменії та Азербайджану домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке набрало чинності 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом. В результаті Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

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