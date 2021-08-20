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Обстрелы не гарантируют безопасность: ЦИК не организует местные выборы на Донбассе

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Донбасс, Пятница 20 августа 2021 20:32
Обстрелы не гарантируют безопасность: ЦИК не организует местные выборы на Донбассе Фото: ЦИК не организует местные выборы на Донбассе (фото cvk.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Центральная избирательная комиссия получила ответ от Донецкой и Луганской ВЦА. Согласно выводам, нарушение режима прекращения огня делает невозможным проведение местных выборов на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что регулярное фиксирование обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации по всей линии разграничения - делают невозможным проведение местных выборов.

"Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностями, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения",- отмечает прессслужба.

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Центральная избирательная комиссия Донбасс
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