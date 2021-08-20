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Обстріли не гарантують безпеку: ЦВК не організує місцеві вибори на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 20 серпня 2021 20:32
Обстріли не гарантують безпеку: ЦВК не організує місцеві вибори на Донбасі Фото: ЦВК не організує місцеві вибори на Донбасі (cvk.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Центральна виборча комісія отримала відповідь від Донецької та Луганської ВЦА. Згідно з висновками, порушення режиму припинення вогню унеможливлює проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зазначається, що регулярне фіксування обстрілів з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації по всій лінії розмежування - унеможливлюють проведення місцевих виборів.

"Крім цього, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення",- відзначає пресслужба.

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Центральна виборча комісія Донбас
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