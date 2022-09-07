Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили еще трех гражданских

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За сутки россияне убили трех гражданских, еще двух ранили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 803 человека, еще 2023 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертвы в Мариуполе и Волновахе.

"За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения", - написал он.

Напомним, утро 7 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов. Под завалами могут быть люди.

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