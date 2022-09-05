Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских

Российские войска за сутки обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой области. Вследствие чего погибли три мирных жителя, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще три человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 800 гражданских, еще 2017 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.