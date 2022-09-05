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Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских

Новина українською →
Донецк, Понедельник 05 сентября 2022 08:30
Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских Фото: оккупанты продолжают убивать мирных жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой области. Вследствие чего погибли три мирных жителя, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще три человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 800 гражданских, еще 2017 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. ВСУ успешно отбили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Донецкая область Российская Федерация
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