Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

Російські війська за добу обстріляли чотири населених пункти в Донецькій області. Внаслідок чого загинули три мирних жителя, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 в Кураховому і 1 в Соледарі. Ще три людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 800 цивільних, ще 2017 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.