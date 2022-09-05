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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

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Донецьк, Понеділок 05 вересня 2022 08:30
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних Фото: окупанти продовжують вбивати мирних жителів Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за добу обстріляли чотири населених пункти в Донецькій області. Внаслідок чого загинули три мирних жителя, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 в Кураховому і 1 в Соледарі. Ще три людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 800 цивільних, ще 2017 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Донеччині. ЗСУ успішно відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Донецька область Російська Федерація
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