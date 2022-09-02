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Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще четырех гражданских

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Донецк, Пятница 02 сентября 2022 09:45
Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще четырех гражданских Фото: армия России убила еще четырех гражданских в Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили четырех гражданских, еще десять человек ранили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 1 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Великой Новоселке и 1 в Авдеевке. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 790 человек. Тем временем число раненых уже превысило 2 тысячи.

Стоит отметить, что эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью 2 сентября российские войска нанесли очередной удар по Славянску. Вражеские ракеты попали прямо в детский садик. От удара здание разрушено.

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Российская Федерация Донецкая область
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