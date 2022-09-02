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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще чотирьох цивільних

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Донецьк, П'ятниця 02 вересня 2022 09:45
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще чотирьох цивільних Фото: армія Росії вбила ще чотирьох цивільних в Донецькій області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська знову обстріляли населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили чотирьох цивільних, ще десять осіб поранили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 1 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 в Торецьку, 1 у Великій Новосілці і 1 в Авдіївці. Ще 10 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 790 осіб. Тим часом кількість поранених вже перевищила 2 тисячі.

Варто зазначити, що ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі 2 вересня російські війська завдали чергового удару по Слов'янську. Ворожі ракети потрапили прямо в дитячий садок. Від удару будівля зруйнована.

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Російська Федерація Донецька область
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