ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили пятерых гражданских

Новина українською →
Донецк, Пятница 19 августа 2022 08:35
Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили пятерых гражданских Фото: российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили пятерых гражданских, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 744 человека, еще 1928 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские оккупанты совершили несколько попыток штурма в Донецкой области. Украинские военные успешно отбили все наступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам