Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили пятерых гражданских

Российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили пятерых гражданских, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 744 человека, еще 1928 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.