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Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 8 - были ранены

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Донецк, Понедельник 19 сентября 2022 09:08
Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 8 - были ранены Фото: россияне убили еще трех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех гражданских, еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 8 - были ранены

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 19 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще 8 человек получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 861 мирный житель, еще 2161 получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в ночь на 19 сентября враг снова осбтрелял Днепропетровскую область. Оккупанты выпустили более 40 снарядов по Никопольской и Марганецкой общинам.

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Донецкая область Российская Федерация
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