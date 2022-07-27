Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили одного гражданского, еще одного - ранили

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки, 26 июля, в результате действий врага погиб гражданский, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Северске. Еще 1 человек получил ранение", - отметил чиновник.

Кириленко указал, что с начала полномасштабного вторжения из-за агрессии России погибли 643 гражданских. В то же время 1669 человек были ранены.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



"Каждый военный преступник будет наказан", - подытожил глава ОВА.