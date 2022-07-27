Обстріли Донецької області: окупанти вбили одного цивільного, ще одного - поранили
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. Протягом минулої доби, 26 липня, внаслідок дій ворога загинув цивільний, ще один - зазнав поранення.
Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Сіверську. Ще 1 людина зазнала поранення", - зазначив посадовець.
Кириленко вказав, що від початку повномасштабного вторгнення через агресію Росії загинули 643 цивільних. Водночас 1669 людей були поранені.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - підсумував глава ОВА.
Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з "Градів" Красногорівку Донецької області. Один зі снарядів влучив у жилий будинок, де ховалась родина з дитиною. Під завалами загинула жінка.