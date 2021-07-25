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Обстрелы и беспилотник: боевики пять раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 25 июля, вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован неподалеку Новозвановки. Российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также вблизи Крымского оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Нью-Йорка оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.

При этом в направлении населенного пункта Причепиловка боевики обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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