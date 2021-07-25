ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе получил ранение украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 25 июля 2021 16:14
На Донбассе получил ранение украинский военный Фото: на Донбассе получил ранение военный (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 25 июля, на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Север".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Как уточняется, о действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс военные ООС
NEWS
На Донбассе получил ранение украинский военный
На Донбассе получил ранение украинский военный
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"