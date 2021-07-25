На Донбассе получил ранение украинский военный
В воскресенье, 25 июля, на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Север".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.
Как уточняется, о действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).