Без обстрелов: в Запорожье рассказали, откуда доносились звуки взрывов

В Запорожье утром местные жители услышали звуки взрывов. В самом городе "прилетов" не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram .

По его словам, громки звуки раздавались в Запорожском районе.

"В Запорожье прилеты не зафиксированы. Громкие звуки, которые сегодня утром слышали запорожцы, доносились из Запорожского района", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога.

Зафиксированы прилеты в центре Харькова, там на данный момент один пострадавший.

Вчера утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов", ударив в гражданские объекты города.

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