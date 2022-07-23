Без обстрілів: у Запоріжжі розповіли, звідки долинали звуки вибухів

У Запоріжжі вранці місцеві жителі почули звуки вибухів. У самому місті" прильотів " не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram .

За його словами, гучні звуки лунали в Запорізькому районі.

"У Запоріжжі Прильоти не зафіксовані. Гучні звуки, які сьогодні вранці чули запорожці, доносилися із Запорізького району", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня по всій Україні звучали сирени повітряної тривоги, в тому числі в Києві. Відомо про обстріли Миколаєва, Кропивницького та Кривого Рогу.

Зафіксовано прильоти в центрі Харкова, там на цей час один потерпілий.

Вчора вранці росіяни обстріляли Харків з "ураганів", вдаривши в цивільні об'єкти міста.

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