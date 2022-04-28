От обстрелов РФ в эти сутки в Харьковской области погибло 5 гражданских, - глава ОВА

Сегодня очередной день почти непрерывных обстрелов российскими захватчиками Харьковщины. Под огнем оккупантов продолжают гибнуть мирные люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Враг продолжил палить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. 2 мирных жителя погибли, 4 харьковчан ранены.

Также продолжились обстрелы населенных пунктов Харьковского района. В Хролах - 1 ранен, в Котлярах - 1 ранен, 1 человек погиб. В Покотиловке - 5 раненых и 2 погибших.

"Оккупанты еще будут наказаны за все преступления против мирного населения. А пока в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не без нужды не покидать укрытий", - сообщил Олег Синегубов.