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От обстрелов РФ в эти сутки в Харьковской области погибло 5 гражданских, - глава ОВА

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 22:40
От обстрелов РФ в эти сутки в Харьковской области погибло 5 гражданских, - глава ОВА Фото: в Харьковской области погибло 5 гражданских (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня очередной день почти непрерывных обстрелов российскими захватчиками Харьковщины. Под огнем оккупантов продолжают гибнуть мирные люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Враг продолжил палить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. 2 мирных жителя погибли, 4 харьковчан ранены.

Также продолжились обстрелы населенных пунктов Харьковского района. В Хролах - 1 ранен, в Котлярах - 1 ранен, 1 человек погиб. В Покотиловке - 5 раненых и 2 погибших.

"Оккупанты еще будут наказаны за все преступления против мирного населения. А пока в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не без нужды не покидать укрытий", - сообщил Олег Синегубов.

Напомним, в результате обстрела оккупантами населенных пунктов в Харьковской области повреждены около 45 жилых домов.

Также мы писали, что в Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов.

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