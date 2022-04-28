Від обстрілів РФ цієї доби у Харківській області загинуло 5 цивільних, - глава ОВА

Сьогодні черговий день майже безперервних обстрілів російськими загарбниками Харківщини. Під вогнем окупантів продовжують гинути мирні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено.

Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківського району. В Хролах - 1 поранений, в Котлярах - 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці - 5 поранених і 2 загиблих.

"Окупанти ще будуть покарані за всі злочини проти мирного населення. А поки вкотре закликаю всіх бути максимально обережними, не без потреби не покидати укриттів", - повідомив Олег Синєгубов.