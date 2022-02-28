Из-за обстрелов 350 тысяч жителей Украины остались без света и газа

В связи с военной агрессией со стороны РФ, в некоторых регионах Украины местные жители остались без света и газа. На данный момент бригады продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики Украины .

Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставалось обесточенными (полностью или частично) 316 населенных пунктов и 332 тыс. потребителей.

"На территории Житомирской, Ровенской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области в связи с боевыми действиями остаются без газоснабжения 11 675 потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что энергосистема Украины работает стабильно и имеет достаточно резервов энергоресурсов для обеспечения потребителей.