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Из-за обстрелов 350 тысяч жителей Украины остались без света и газа

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 16:20
Из-за обстрелов 350 тысяч жителей Украины остались без света и газа Фото: из-за обстрелов без света и газа остались почти 350 тысяч человек (suspilne)
Автор: Каролина Гайдук

В связи с военной агрессией со стороны РФ, в некоторых регионах Украины местные жители остались без света и газа. На данный момент бригады продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставалось обесточенными (полностью или частично) 316 населенных пунктов и 332 тыс. потребителей.

"На территории Житомирской, Ровенской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области в связи с боевыми действиями остаются без газоснабжения 11 675 потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что энергосистема Украины работает стабильно и имеет достаточно резервов энергоресурсов для обеспечения потребителей.

Отметим, что по состоянию на 12:00 28 февраля энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме, частота в сети поддерживается на уровне 50 Гц. В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции.

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