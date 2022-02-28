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Энергосистема работает стабильно, уменьшать потребление э/э не нужно, - Укрэнерго

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 14:40
Энергосистема работает стабильно, уменьшать потребление э/э не нужно, - Укрэнерго Фото: энергосистема работает стабильно
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 12:00 28 февраля энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме, частота в сети поддерживается на уровне 50 Гц. В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Как отметили в компании, не потерян контроль ни над одним крупным критически важным объектом энергетической инфраструктуры. "Информация о захвате Запорожской АЭС оккупантами - фейк! НАЭК "Энергоатом" сообщает, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Принудительные отключения потребителей для уменьшения потребления не применяются. Не существует никаких причин принудительно или добровольно уменьшать потребление электроэнергии. Выключать вечером все электроприборы ради уменьшения потребления, не нужно, пояснили в пресс-службе

"Сохраняя привычный режим электропотребления, вы помогаете нашим энергетикам держать равновесие в энергосистеме, что является важным условием для ее стабильной работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, потребление электроэнергии с началом войны в Украине уменьшилось. Пока почти все виды электростанций работают на пониженной мощности из-за низкого потребления. В частности, 28 февраля, по состоянию на сейчас, АЭС вместе работали на мощности около 7,2 ГВт. Суммарная мощность ТЭС на утреннем пике потребления около 4,3 ГВт. При этом значительное количество энергоблоков различных видов электростанций остановлены из-за низкого уровня потребления (в холодном резерве).

Напомним, военное ведомство Российской Федерации заявило, что войска якобы захватили Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Но в "Энергоатоме" уже опровергли этот фейк.

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