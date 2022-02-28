Через обстріл 350 тисяч жителів України залишилися без світла та газу
У зв'язку з військовою агресією з боку РФ, у деяких регіонах України місцеві жителі залишилися без світла та газу. На даний момент бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.
Через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишалося знеструмленими (повністю або частково) 316 населених пунктів та 332 тис. споживачів.
"На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області у зв'язку із бойовими діями залишаються без газопостачання 11 675 споживачів", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що енергосистема України працює стабільно та має достатньо резервів енергоресурсів для забезпечення споживачів.
Зазначимо, що станом на 12.00 28 лютого енергосистема України стабільно працює в автономному режимі, частота в мережі підтримується на рівні 50 Гц. В Україні працюють усі атомні, теплові та гідроелектростанції.