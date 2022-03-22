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От обстрелов оккупантов в Украине пострадали два СИЗО и три колонии

СИЗО в Украине (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За время ведения боевых действий в Украине пострадали пять исправительных учреждений. В частности, повреждения по результатам попадания из оружия нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.


На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах. Из-за обстрелов один человек получил легкие телесные повреждения. К сожалению, при временной оккупации городов учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором.

Сегодня потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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