От обстрелов оккупантов в Украине пострадали два СИЗО и три колонии

За время ведения боевых действий в Украине пострадали пять исправительных учреждений. В частности, повреждения по результатам попадания из оружия нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.
На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах. Из-за обстрелов один человек получил легкие телесные повреждения. К сожалению, при временной оккупации городов учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором.
Сегодня потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.
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