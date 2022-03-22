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Від обстрілів окупантів в Україні постраждали два СІЗО і три колонії

СІЗО в Україні (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За час ведення бойових дій в Україні постраждали п'ять виправних установ. Зокрема, пошкодження за результатами попадання зі зброї нанесені Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстиції України.


На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах. Через обстріли одна людина отримала легкі тілесні ушкодження. На жаль, при тимчасовій окупації міст установи виконання покарань також були захоплені агресором.

Сьогодні втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та приазовською виправними колоніями.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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