Від обстрілів окупантів в Україні постраждали два СІЗО і три колонії

За час ведення бойових дій в Україні постраждали п'ять виправних установ. Зокрема, пошкодження за результатами попадання зі зброї нанесені Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстиції України.
На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах. Через обстріли одна людина отримала легкі тілесні ушкодження. На жаль, при тимчасовій окупації міст установи виконання покарань також були захоплені агресором.
Сьогодні втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та приазовською виправними колоніями.
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