Від обстрілів окупантів в Україні постраждали два СІЗО і три колонії

За час ведення бойових дій в Україні постраждали п'ять виправних установ. Зокрема, пошкодження за результатами попадання зі зброї нанесені Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстиції України.



На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах. Через обстріли одна людина отримала легкі тілесні ушкодження. На жаль, при тимчасовій окупації міст установи виконання покарань також були захоплені агресором.

Сьогодні втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та приазовською виправними колоніями.