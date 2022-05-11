Из-за обстрелов оккупантами эвакуационных колонн погибло 33 человека, среди них - 5 детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексея Сергеева в медиацентре.

Также он добавил, что сейчас полицейские Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей помогают жителям выйти с территории боевых действий и в прохождении "зеленых коридоров".

По его словам, полицейские оказали помощь по эвакуации более 1,5 миллиона граждан.

В частности, всего зафиксировано 45 обстрелов, где погибли 33 человека, из них пятеро детей.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел.

Также мы писали, что оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.

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