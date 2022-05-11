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Из-за обстрелов оккупантами эвакуационных колонн погибло 33 человека, среди них - 5 детей

Обстрел эвакуационных колонн (t.me.kt)
Автор: Татьяна Самарук

Национальная полиция открыла 74 уголовных производства по обстрелу россиянами эвакуационных колонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексея Сергеева в медиацентре.

В частности, всего зафиксировано 45 обстрелов, где погибли 33 человека, из них пятеро детей.

По его словам, полицейские оказали помощь по эвакуации более 1,5 миллиона граждан.

Также он добавил, что сейчас полицейские Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей помогают жителям выйти с территории боевых действий и в прохождении "зеленых коридоров".

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел.

Также мы писали, что оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.

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