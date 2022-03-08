Из-за обстрелов в Николаевской области погибли четыре человека

В результате российских обстрелов в Николаевской области погибли четыре человека. Разрушены жилые дома и другие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера после обстрелов в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. На пожарах эвакуированы 8 человек.

"Также из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, которые доставлены в больницы. В результате обстрелов погибли 4 гражданских лица. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.