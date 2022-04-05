Оккупанты нанесли авиаудары по Краматорску. Повреждена железная дорога

Российские войска в ночь на 5 апреля нанесли несколько авиаударов по Краматорску (Донецкая область). В результате повреждена железная дорога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"После ночных авиаударов было повреждено ж/д полотно. Занимаемся. По срокам пока непонятно. Будет что-то известно подробнее - сразу сообщу", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Попасной и Рубежном Луганской области продолжаются уличные бои с противником. Российские войска плотно обстреливают города и не прекращают атаки.

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