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Из-за обстрелов: на Донбассе продлили ограничения движения поездов

Автор: Тиберий Юрик

"Укрзализныця" продлила ограничения движения поездов в Донецкой области до 3 сентября. Ограничения ввели из-за обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на пресс-службу УЗ.

Сообщается, что поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровска, а пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будут курсировать до станции Очеретино.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Напомним, что движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

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УкрзализныцяДонбасс