Из-за обстрелов: на Донбассе продлили ограничения движения поездов

"Укрзализныця" продлила ограничения движения поездов в Донецкой области до 3 сентября. Ограничения ввели из-за обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на пресс-службу УЗ .

Сообщается, что поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровска, а пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будут курсировать до станции Очеретино.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци", - говорится в сообщении.