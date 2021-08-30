Через обстріли: на Донбасі продовжили обмеження руху поїздів

"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області до 3 вересня. Обмеження ввели через обстріл окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланная на прес-службу УЗ.
Повідомляється, що поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська, а приміські поїзди та потяг №826 Дніпро - Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.
"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.