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Через обстріли: на Донбасі продовжили обмеження руху поїздів

Автор: Тіберій Юрик

"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області до 3 вересня. Обмеження ввели через обстріл окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланная на прес-службу УЗ.

Повідомляється, що поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська, а приміські поїзди та потяг №826 Дніпро - Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка обмежили через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

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УкрзалізницяДонбас