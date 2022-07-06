Обстреливают, как по расписанию. Терехов рассказал о ситуации в Харькове

В Харькове до сих пор очень опасно. Российские оккупанты обстреливают город, как по расписанию, несколько раз в сутки.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Радио Свобода" .

"Я всегда предупреждаю наших харьковчан: очень опасно. Если выбирать между тем, воздержаться ли от прогулок или погулять по парку или скверу, то, конечно, нужно воздержаться. Враг не дремлет, как по расписанию несколько раз в сутки нас обстреливают, но нас не запугать - это абсолютно точно", - заявил он.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что угрозы штурма Харькова россиянами нет.

Кроме того, по словам Терехова, в Харькове не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на увеличение количества обстрелов.

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