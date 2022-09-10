Обстреливая Днепропетровскую область оккупанты разрушили дома и кузницу

По информации Лукашука, утром российские оккупанты обстреливали Синельниковский район, в результате чего пострадало 2 агропредприятия.

"Было повреждено 2 грузовика и трактор, фактически разрушены гараж и кузница. Зафиксированы прилеты шести ракет "С-300". На месте образовались воронки глубиной до 7 метров", - говорится в сообщении.

Также оккупанты били и по Марганецкой общине. Там было повреждено 10 домов, 12 хозяйственных сооружений и газопровод вместе с линией электропередач.

"Зеленодольскую общину враг второй раз обстрелял из "Ураганов". В большой Костромке повреждены 14 домов и линия электропередач. Продолжаются ремонтные работы", - заявил Лукашук.

В других регионах было спокойно, а в результате обстрелов жертв и пострадавших нет.