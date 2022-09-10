Обстреливая Днепропетровскую область оккупанты разрушили дома и кузницу
В субботу, 10 сентября, российские военные обстреливали Днепропетровскую область, в результате чего есть серьезные разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По информации Лукашука, утром российские оккупанты обстреливали Синельниковский район, в результате чего пострадало 2 агропредприятия.
"Было повреждено 2 грузовика и трактор, фактически разрушены гараж и кузница. Зафиксированы прилеты шести ракет "С-300". На месте образовались воронки глубиной до 7 метров", - говорится в сообщении.
Также оккупанты били и по Марганецкой общине. Там было повреждено 10 домов, 12 хозяйственных сооружений и газопровод вместе с линией электропередач.
"Зеленодольскую общину враг второй раз обстрелял из "Ураганов". В большой Костромке повреждены 14 домов и линия электропередач. Продолжаются ремонтные работы", - заявил Лукашук.
В других регионах было спокойно, а в результате обстрелов жертв и пострадавших нет.
Напомним, что россияне ночью атаковали три района Днепропетровской области. Под обстрел попали Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы.
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