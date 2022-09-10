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Обстрілюючи Дніпропетровську область окупанти зруйнували будинки та кузню

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Україна, Субота 10 вересня 2022 20:23
Обстрілюючи Дніпропетровську область окупанти зруйнували будинки та кузню Фото: Обстрілюючи Дніпропетровську область окупанти зруйнували будинки та кузню (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 10 вересня, російські військові обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого є серйозні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За інформацією Лукашука, вранці російські окупанти обстрілювали Синельниківський район, внаслідок чого постраждало 2 агропідприємства.

"Було пошкоджено 2 вантажівки та трактор, фактично зруйновані гараж та кузня. Зафіксовано прильоти шести ракет "С-300". На місці утворились вирви, завглибшки до 7 метрів", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти гатили і по Марганецькій громаді. Там було пошкоджено 10 приватних будинків, 12 господарчих споруд та газогін разом з лінією електропередач.

"Зеленодольську громаду ворог вдруге обстріляв з "Ураганів". У Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач. Тривають ремонтні роботи", - заявив Лукашук.

В інших регіонах було спокійно, а внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони.

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