Обстрілюючи Дніпропетровську область окупанти зруйнували будинки та кузню
У суботу, 10 вересня, російські військові обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого є серйозні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
За інформацією Лукашука, вранці російські окупанти обстрілювали Синельниківський район, внаслідок чого постраждало 2 агропідприємства.
"Було пошкоджено 2 вантажівки та трактор, фактично зруйновані гараж та кузня. Зафіксовано прильоти шести ракет "С-300". На місці утворились вирви, завглибшки до 7 метрів", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти гатили і по Марганецькій громаді. Там було пошкоджено 10 приватних будинків, 12 господарчих споруд та газогін разом з лінією електропередач.
"Зеленодольську громаду ворог вдруге обстріляв з "Ураганів". У Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач. Тривають ремонтні роботи", - заявив Лукашук.
В інших регіонах було спокійно, а внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони.
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