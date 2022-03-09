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В Генштабе рассказали о потерях российских военных за 13 дней войны

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Киев, Среда 09 марта 2022 09:33
В Генштабе рассказали о потерях российских военных за 13 дней войны Фото: российские войска потеряли более 12 тысяч человек за 13 дней войны (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 13 день войны. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 12 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 12 тысяч человек,
  • танков - 317,
  • боевых бронированных машин - 1070,
  • артиллерийских систем - 120,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 56,
  • средства ПВО - 28,
  • самолетов - 49,
  • вертолетов - 81,
  • автомобильной техники - 482,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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