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Обстрілювали околиці Харкова. ЗСУ розбили російську базу біля Дергачів

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Харків, Середа 09 березня 2022 10:23
Обстрілювали околиці Харкова. ЗСУ розбили російську базу біля Дергачів Фото: українські військові розбили російську базу під Дергачами (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

На чотирнадцятий день війни Росії проти України сили оборони розбили російську базу біля Дергачів Харківської області. Саме звідти в останні дні противник постійно обстрілював район Олексіївку в обласному центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

"Наші військові дали чергову відсіч ворогові в напрямку Дергачів. Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії і Тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії і реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова", - зазначив він.

За його словами, в результаті противник втік, кинувши військову техніку і важке озброєння. Частина особового складу зникла в лісах у напрямку Бєлгорода.

"Просимо місцеве населення бути обачними і по можливості сприяти пошуку", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ розповіли про втрати російських військових за 13 днів війни.

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