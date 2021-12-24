Обстреливал воинов ВСУ и мирное население на Донбассе: разоблачен боевик "ДНР"
В Донецкой области правоохранители разоблачили пророссийского боевика, который обстреливал украинских воинов и мирное население в Авдеевке. Ранее судимый мариуполец воевал "на передовой" в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным следствия, в 2015 году житель Мариуполя приехал в Донецк на заработки. Однако там он попал в реабилитационный центр по причине алкоголизма. Именно в этом учреждении его встретили представители незаконной военной группировки "ДНР". Они, несмотря на судимость и тягу к спиртному, завербовали мариупольца воевать на их стороне и тот согласился.
Он попал на контрактную службу в мотострелковую роту. Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком (в районе поселка Жабуньки, бывшего Ясиноватского поста ГАИ). Боевик в должности пулеметчика корректировал артиллерийские обстрелы со стороны "ДНР" и вел прицельный огонь по позициям ВСУ.
Полицейские получили доказательства, что 43-летний мариуполец воевал под руководством командира полка "армейского корпуса ДНР", гражданина РФ. В это время велись ожесточенные бои, а население Авдеевки страдало от обстрелов боевиков.
По словам боевика, по приказу российских военных его подразделение регулярно осуществляло "прострелку" лесопосадки на окраины города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом.
Кроме того, участник НВФ "Восток" охранял стратегический объект в "красной зоне" - мост, укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа".
За год службы "на передовой" боевик получил около 45 000 рублей и ранения. Поэтому в 2016 году "боец" дезертировался и скрывался.
Известно, что несколько лет мужчина перебивался случайными заработками и повторно проходил лечение от алкоголизма. Не выдержав жизни в оккупации, мариуполец тайком вернулся в родной город, где нашел постоянную работу. Свое участие в войне против Украины он скрывал.
Однако правоохранители задержали боевика. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, суд наказал агента ФСБ, которая закладывала тайник со взрывчаткой для совершения терактов в Донецкой области. Участницу агентурной сети спецслужб РФ приговорили к 8 годам заключения.