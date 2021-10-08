Обстреливал украинские позиции. Боевика "ДНР" осудили на 8 лет

По информации правоохранителей, злоумышленника задержали во время попытки скрытого пересечения линии разграничения.

Известно, что мужчина входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, в ряды военных так называемой "ДНР" он присоединился в 2016 году, где его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

Так, Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений по: