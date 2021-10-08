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Обстрілював українські позиції. Бойовика "ДНР" засудили на 8 років

Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі бойовика так званої "ДНР" засудили до восьми років позбавлення волі. Він обстрілював позиції українських військових,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування.

Відомо, що чоловік входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, до лав військових так званої "ДНР" він приєднався у 2016 році, де його призначили механіком-водієм танку угруповання "Дизель".

Так, Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у вчинені злочинів за:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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