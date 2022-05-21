Обстреливает села из авиации и артиллерии. РФ пытается помешать ВСУ выйти на госграницу

Российские военные обстреливают из авиации и артиллерии Черноглазовку, Прудянку, Дементиевку и Тернову Харьковской области. Таким образом враг пытается не пустить ВСУ на государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба .

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выхода наших войск на государственную границу, наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские военные освободили населенный пункт Дементиевку Харьковской области 18 мая.

Отметим, в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ уже освободили 23 населенных пунктов. Российские войска усилили обстрелы украинских позиций, чтобы сдержать их продвижение к границе.

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