UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстреливает села из авиации и артиллерии. РФ пытается помешать ВСУ выйти на госграницу

Фото: РФ обстреливает села в Харьковской области
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные обстреливают из авиации и артиллерии Черноглазовку, Прудянку, Дементиевку и Тернову Харьковской области. Таким образом враг пытается не пустить ВСУ на государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выхода наших войск на государственную границу, наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские военные освободили населенный пункт Дементиевку Харьковской области 18 мая.

Отметим, в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ уже освободили 23 населенных пунктов. Российские войска усилили обстрелы украинских позиций, чтобы сдержать их продвижение к границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков