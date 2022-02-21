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При обстрілі Зайцевого загинули двоє українських військових, троє поранені  

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Донбас, Понеділок 21 лютого 2022 19:10
При обстрілі Зайцевого загинули двоє українських військових, троє поранені   Фото: Україна несе втрати на Донбасі (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

В результаті обстрілу Зайцевого в Донецькій області загинули двоє українських військових. Ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

"В результаті обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, троє - поранені. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація - ст. 258 КК (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу селища Новолуганське на Донеччині загинув мирний житель. Відомо, що це чоловік 1970 року народження.

За сьогодні на Донбасі зафіксовано понад 50 обстрілів.

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