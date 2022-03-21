При обстреле ТЦ в Подольском районе Киеве погибли 8 человек

Число жертв ракетного обстрела торгового центра в Подольском районе Киева достигло 8 человека. Также обстрел привел к масштабным разрушениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Сообщается, что вечерний обстрел квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.
"Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. В результате обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне вечером в Подольском районе произошло несколько взрывов, в результате чего возник масштабный пожар. РБК-Украина публиковало фото и видео последствий обстрела торгового центра.
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