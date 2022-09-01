При обстреле колонны в Васильевке есть пострадавший, - Федоров

"Есть пострадавший, как минимум один человек. На сегодня больше деталей раскрывать не можем, потому что зарегистрировано уголовное дело на эту тему. Но, к сожалению, это уже становится практикой, за неделю второй случай, когда враг специально выпускает большое количество людей на пункте фильтрации… и специально открывают огонь по мирным людям в серой зоне", - отметил он.

По его словам, эти инциденты не останавливают украинцев, и с утра в Васильевке в очереди снова было около 1000 человек.