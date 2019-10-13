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При обстреле аэропорта в столице Сомали ранены шесть человек

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 17:02
При обстреле аэропорта в столице Сомали ранены шесть человек
Иллюстративное фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Международный аэропорт столицы Могадишо обстреляли из минометов

Международный аэропорт столицы Сомали Могадишо обстреляли из минометов, в результате чего шесть человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Свидетели инцидента говорят о трех снарядах, разорвавшихся в периметре аэропорта. На его территории располагаются посольства ряда государств, а также миссии ООН и Африканского союза.

В настоящее время ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Напомним, недавно в Сомали террористы напали на военную базу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих. Нападение было совершено утром 22 сентября на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель.

По меньшей мере восемь военнослужащих правительственных сил были убиты, еще несколько ранены в результате нападения боевиков сомалийской ветви аль-Каиды аль-Шабааб на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле в Сомали в портовом городе Кисмайо возле отеля Asaseey взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. После взрыва боевики начали стрельбу и ворвались в гостиницу.

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