Под обстрелами в Мариуполе погиб наводчик "Градов" на микрорайон "Восточный"

Под обстрелами в Мариуполе погиб Валерий Кирсанов, который в январе 2015 года наводил российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Тогда в результате обстрела погибли 30 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российской снарядов погиб Валерий Кирсанов…, который в 2015 году навел российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко", - отметил он.

Напомним, Кирсанов вышел на свободу в 2019 году, бывший милиционер был приговорен к 9 годам лишения свободы, но из-за того, что долго находился в СИЗО, его срок фактически в два раза сократился.

24 января 2015 года около 9:00 пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня микрорайон "Восточный". В результате погибли 30 мирных жителей.

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