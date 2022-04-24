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Під обстрілами в Маріуполі загинув навідник "Градів" на мікрорайон "Східний"

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Маріуполь, Неділя 24 квітня 2022 10:09
Під обстрілами в Маріуполі загинув навідник "Градів" на мікрорайон "Східний" Фото: Валерій Кірсанов (twitter.com MrplCity)
Автор: Ілона Свиридова

Під обстрілами в Маріуполі загинув Валерій Кірсанов, який в січні 2015 року наводив російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Тоді в результаті обстрілу загинули 30 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російської снарядів загинув Валерій Кірсанов..., який в 2015 році навів російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко", - зазначив він.

Нагадавши, Кірсанов вийшов на свободу в 2019 році, колишній міліціонер був засуджений до 9 років позбавлення волі, але через те, що довго перебував у СІЗО, його термін фактично в два рази скоротився.

24 січня 2015 року близько 9:00 проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню мікрорайон "Східний". В результаті загинули 30 мирних жителів.

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