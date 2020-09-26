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После обстрела возле Новолуганского на Донбассе сохраняется "тишина"

Автор: Дмитрий Левицкий

После вражеского обстрела вблизи Новолуганского на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Других провокаций со стороны пророссийских боевиков вдоль линии разграничения не зафиксировали.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Вражеские обстрелы не представляли угрозы военным, поэтому они огонь в ответ не открывали. По состоянию на 17:00 в зоне проведения ООС не зафиксировано потерь среди украинских подразделений.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирные договоренности", - отметили в штабе.

Напомним, в пятницу российско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие вблизи Авдеевки.

Также РБК-Украина писало о вражеском обстреле на Донбассе, которой произошел 24 сентября.

Добавим, 24 сентября в больнице умер украинский военный, которого ранил российский снайпер 20 июня.

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