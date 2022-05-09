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Из-за обстрела села под Николаевом погиб мужчина

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Николаев, Понедельник 09 мая 2022 17:04
Из-за обстрела села под Николаевом погиб мужчина Фото: последствия обстрелов Николаевской области (t.me/dsns_telegram/6693)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска обстреляли село Шевченково под Николаевом. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня утром поступило сообщение о пожаре в гараже с автомобилем и в хозяйственной постройке на территории частного дома. Пожар возник вследствие обстрелов в селе Шевченково.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров. На месте было тело погибшего мужчины 1942 года рождения.

Фото: последствия обстрелов Николаевской области (t.me/dsns_telegram/6693)

Напомним, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице в Николаеве.

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