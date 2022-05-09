Через обстріл села під Миколаєвом загинув чоловік

Російські війська обстріляли село Шевченкове під Миколаєвом. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вранці надійшло повідомлення про пожежу в гаражі з автомобілем і в господарській споруді на території приватного будинку. Пожежа виникла внаслідок обстрілів у селі Шевченкове.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь на площі 70 квадратних метрів. На місці було тіло загиблого чоловіка 1942 року народження.

Фото: наслідки обстрілів Миколаївської області (t.me/dsns_telegram/6693)