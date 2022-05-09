Через обстріл села під Миколаєвом загинув чоловік
Російські війська обстріляли село Шевченкове під Миколаєвом. В результаті загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні вранці надійшло повідомлення про пожежу в гаражі з автомобілем і в господарській споруді на території приватного будинку. Пожежа виникла внаслідок обстрілів у селі Шевченкове.
Рятувальники оперативно ліквідували вогонь на площі 70 квадратних метрів. На місці було тіло загиблого чоловіка 1942 року народження.
Фото: наслідки обстрілів Миколаївської області (t.me/dsns_telegram/6693)
Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні в Миколаєві.
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