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Через обстріл села під Миколаєвом загинув чоловік

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Миколаїв, Понеділок 09 травня 2022 17:04
Через обстріл села під Миколаєвом загинув чоловік Фото: наслідки обстрілів Миколаївської області (t.me/dsns_telegram/6693)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська обстріляли село Шевченкове під Миколаєвом. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вранці надійшло повідомлення про пожежу в гаражі з автомобілем і в господарській споруді на території приватного будинку. Пожежа виникла внаслідок обстрілів у селі Шевченкове.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь на площі 70 квадратних метрів. На місці було тіло загиблого чоловіка 1942 року народження.

Фото: наслідки обстрілів Миколаївської області (t.me/dsns_telegram/6693)

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні в Миколаєві.

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